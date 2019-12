Im Unstrut-Hainich-Kreis braucht es Hunderte Pflegekräfte

„Wer sich heute für einen Beruf in der Pflege entscheidet, wird nicht arbeitslos werden. Es wird immer mehrere Arbeitgeber geben, die sich um ihn oder sie reißen“, sagt Mario Greiner. Der Pressesprecher der Agentur für Arbeit Gotha legt sich fest. Die Zahlen einer aktuellen Studie des Institutes für Arbeitsmarkt und Berufsforschung seien eindeutig. Bis zum Jahr 2035 werden demnach im Unstrut-Hainich-Kreis jedes Jahr 51 bis 67 neue Vollzeit-Pflegekräfte benötigt. In Summe sind das zwischen 920 und 1210 Personen. „Wahrscheinlich werden es unterm Strich mehr Menschen sein, denn nicht jeder wird in Vollzeit arbeiten“, sagt Mario Greiner.

Die Studie beschäftigt sich mit den Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Pflege in Thüringen. Zum einen wird die Zahl alter Menschen weiter steigen, ergo auch die Zahl pflegebedürftiger Menschen. Zum anderen werden bis 2035 mehr als die Hälfte der heute in Pflegeberufen Beschäftigten altersbedingt ausscheiden. Es müssen also einerseits die freien Stellen neu besetzt und gleichzeitig zusätzliche Stellen geschaffen werden. Die Studie bezieht sich auf den Bereich der ambulanten Pflege ebenso wie auf die stationäre Pflege.

50 Prozent der Pflegenden sind ungelernt

Vorgestellt wurde die Studie gemeinsam mit Expertinnen des Regionalverbandes Mitte-West-Thüringen der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Die Awo betreibt im Unstrut-Hainich-Kreis mehrere Tagespflegen und kündigte erst vor wenigen Tagen an, in Bad Tennstedt und Bad Langensalza das ambulante Pflegeangebot auszubauen (diese Zeitung berichtete am 26. November).

Diana Schmidt, Leiterin des Bereichs Pflege und Gesundheit beim Awo-Regionalverband, hat das Ergebnis der Studie nach eigenem Bekunden nicht überrascht. Die Branche wisse um die Herausforderung. „Wir müssen kontinuierlich schauen, wie unsere Mitarbeiterstruktur aussieht. Ein Ansatz der Awo ist es, ungelernte Fachkräfte in den eigenen Reihen weiterzubilden“, sagt sie. Von den etwa 1200 Awo-Beschäftigten seien 500 in der Pflege aktiv, davon seien etwa die Hälfte Fachkräfte.

Eine dieser Beschäftigten ist Alexandra Spaar. Seit sieben Jahren ist die 37-Jährige in der ambulanten Pflege aktiv – ungelernt. Seit September absolviert die gelernte Bürokauffrau eine Weiterbildung zur Pflegefachkraft. „Es ist ungewohnt, wieder die Schulbank zu drücken. Aber ich wollte schon immer in der Pflege arbeiten, nur war es Ende der 90er-Jahre, als ich die Schule abgeschlossen habe, schwer, dort Fuß zu fassen. Als die Awo auf mich zugekommen ist, habe ich mir gedacht, wenn nicht jetzt, wann dann“, berichtet sie.

Arbeitsagentur fördert Weiterbildung

Auf zwei Jahre verkürzt ist die von der Arbeitsagentur geförderte Ausbildung, dank des Vorwissens von Alexandra Spaar. Als gelernte Fachkraft ist es ihr dann auch gestattet, beispielsweise Injektionen zu geben, Wundverbände zu wechseln, die Arbeit in Akten zu dokumentieren oder sich mit Ärzten über den Patienten auszutauschen.

Derartige Weiterbildungen sind aus Sicht der Arbeitsagentur und der Arbeiterwohlfahrt nicht die alleinige Lösung, um den Personalbedarf zu decken. „Dazu wird es einen bunten Strauß brauchen: Die Ausbildung von Schulabgängern, Weiterbildungen von Fachfremden, Zuwanderung von Fachkräften aus der EU aber auch Flüchtlinge“, sagt Mario Greiner. Die Politik sei gefordert, um die entsprechenden Rahmenbedingungen zu setzen.

Aus Arbeitgebersicht sei es wichtig, aus der Denke „Das Personal kommt zu uns“ herauszukommen, sagt Diana Schmidt. „Wir müssen hinterfragen, wie wir als Arbeitgeber auftreten wollen, wie wir modern und frisch auf Azubis wirken. Wir versuchen, auf die persönlichen Wünsche und familiären Bedürfnisse unserer Arbeitnehmer einzugehen“, sagt sie. Doch habe diese Flexibilität gerade im Bereich der ambulanten Pflege Grenzen. Es sei ein schwieriger Balanceakt, die Erwartungshaltung der Kunden in Sachen Pflegekosten und Betreuungszeiten zu erfüllen und den eigenen Mitarbeitern zugleich attraktive Löhne und Arbeitszeiten zu bieten.