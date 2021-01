Impfstoff gegen Antisemitismus

Unstrut-Hainich-Kreis Teja Begrich, evangelischer Pfarrer in Mühlhausen, zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus.

In einem Wiener Reisebüro erkundigte sich nach dem Einmarsch Hitlers ein Jude nach Auswanderungsmöglichkeiten. Die Angestellte des Reisebüros hatte den Globus vor sich und fuhr mit dem Finger von Land zu Land und sagte: „Auswanderung nach Palästina ist gesperrt, die amerikanische Quote ist bereits vergriffen. Visum für England sehr schwer, für China, Paraguay und Brasilien braucht man finanzielle Garantien, Polen erlaubt selbst polnischen Juden keine Wiedereinreise.“

Der Jude deutet resignierend mit dem Zeigefinger auf den Globus und fragte: „Außer dem da haben sie nichts anderes?“

Dieser Witz spiegelt eine bittere historische Wahrheit. Nach dem „Anschluss“ Österreichs gab es in Évian, am französischen Ufer des Genfer Sees, eine Konferenz der westlichen Staatenwelt, zu der US-Präsident Franklin Roosevelt einlud. Er hoffte, dass sich acht bis zehn Millionen Juden aus Europa doch irgendwie verteilen ließen…

Eine neu zu schaffende internationale Kommission sollte mit dem Deutschen Reich die Ausreise von Juden regeln. Doch die Chancen standen schlecht. Osteuropa, wo etwa 4,5 Millionen Juden lebten, nahm gar nicht teil und die Vertreter von 32 westlichen Staaten erklärten einer nach dem anderen wortreich, wie gern sie doch Flüchtlinge aufnehmen würden und wie schrecklich leid es ihnen täte, dass sie gerade dies nun leider nicht könnten.

Chaim Weizmann, der Vorsitzende der zionistischen Weltorganisation, sagte: Die Welt zerfalle in zwei Hälften. In eine, in der Juden nicht leben könnten, und eine andere, die sie nicht hereinließ.

Zwischen der gescheiterten Konferenz in Évian und dem 27. Januar 1945, der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz durch die Rote Armee, lag der Mord an 6 Millionen Juden. Erst danach und unter großen Widerständen hat sich ein Land gebildet, das Jüdinnen und Juden bis heute ungehindert aufnimmt: Israel.

Für die Juden in aller Welt ist die Existenz des Staates Israel die bleibende Lebensversicherung. Eine Versicherung die es möglich macht, dass auch bei bestehendem und nicht endendem Antisemitismus jüdische Gemeinden in Deutschland leben können.

Denn ein Impfstoff gegen Antisemitismus wurde noch nicht entwickelt, daher wird der Antisemitismus vermutlich auch nicht aussterben. Um die antisemitische Infektionsrate niedrig zu halten, braucht es eine wache Gesellschaft, die den Mund aufmacht und Judenfeindschaft offen benennt.

Der 27. Januar eines jeden Jahres ist so ein Tag, an dem wir es aussprechen müssen: Nie wieder!