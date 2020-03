„In diese Zeit passt kein Fest der Freude“

Die letzten zwei Wochen seien psychisch sehr anstrengend gewesen. Der Mühlhäuser Leichtathlet Jonathan Hilbert musste sehen, wie sein Traum vom ersten Start bei Olympischen Spielen immer unwahrscheinlicher wurde und schließlich platzte. In Tokio wollte er über 50 Kilometer Gehen an den Start gehen.

Mit der Nationalmannschaft war er zum Trainieren nach Südafrika geflogen, nach Potchefstroom ins Höhentrainingslager, 9000 Kilometer Luftlinie von daheim entfernt.

Mitten in diese Zeit, in der der Fokus einzig und allein auf Trainieren und Regenerieren ausgerichtet ist, wo sich die Gedanken um Kilometer, Zeiten, Pulswerte und Mineralien drehen, wo alles ausgerichtet ist auf die nächsten, so wichtigen Qualifikationswettkämpfe für die Olympischen Spiele, da brach das fragile Gerüst des Leistungssports zusammen. Die ersten Wettkämpfe wurden abgesagt, für Stunden hielt man sich daran fest, doch noch anderswo die Norm für Tokio erreichen zu können, ehe letztlich nicht ein Wettkampf mehr auf dem Terminkalender zu finden war.

Der knapp 25-Jährige Hilbert sagt: „Über Monate baut man eine innere Spannung auf, wenn dann die Absagen kommen, man nicht weiß, wie die Saison weitergeht, dann geht es mit der Motivation mit Vollgas bergab.“ Anfang Januar ging es zum ersten Höhentrainingslager nach Dullstroom, ebenfalls in Südafrika. Bis zu 210 Wochenkilometer wurden absolviert. Es folgte ein Trainingslager in Portugal. Danach gönnte er sich eine kurze Verschnaufpause daheim, ehe es vor drei Wochen erneut Richtung Südafrika ging und nun wieder zurück.

Seit knapp zwei Wochen ist Jonathan Hilbert wieder in Mühlhausen im Haus der Eltern. Dort erlebte er die endgültige Absage der Olympischen Spiele. Und dort geht es wenige Tage später schon wieder mit der Motivation bergauf. Das neue Rennrad wird ausgefahren, auch die Laufschuhe werden wieder geschnürt. Der grobe Plan für die kommenden Monate steht.

Noch trainiert Jonathan Hilbert mit angezogener Handbremse. Er will, so schnell es geht, ein weiteres Praktikum für seine Ausbildung bei der Thüringer Landespolizei absolvieren – und dann drehen sich die Gedanken auch schon um den nächsten „Fünfziger“.

Die deutschen Meisterschaften sind für Mitte Oktober in Gleina in Sachsen angesetzt. Dort könnte er einen großen Schritt hin in Richtung Tokio 2021 machen. Wann die Spiele stattfinden, es ist aber noch nicht terminiert.

Trotz der guten Form („Ich war noch nie besser drauf als in diesem Jahr“) kommt bei Hilbert kein Frust auf die Absage der Wettkämpfe auf. „Alles andere als eine Absage der Olympischen Spiele wäre unverantwortlich gewesen. Der Sport spielt derzeit nur die zweite, ach die dritte Geige.“ Die Welt habe derzeit ganz andere Probleme. „Tausende sterben, Millionen werden vielleicht ihre Arbeit verlieren. Es sind so tiefgreifende Probleme. Da passt es nicht, wenn sich 11.000 Sportler zu einem Fest der Freude treffen.“ Es hätte auch keine faire Vorbereitung gegeben angesichts geschlossener Sportstätten und ausgesetzten Anti-Doping-Kampfes. Er selbst ist im Januar zuletzt kontrolliert worden.

Dass jetzt Klarheit darüber herrscht, dass es für ihn keinen Leichtathletiksommer 2020 gibt, tut ihm gut. „Ich bin jetzt nicht weniger motiviert als Anfang des Jahres.“