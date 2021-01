Infektionen im Unstrut-Hainich-Kreis gehen leicht zurück

Ein Abstrich auf Corona wird in eine Transporttüte verpackt.

Mühlhausen. Im Unstrut-Hainich-Kreis sinkt die Zahl der Covid-Infizierten - auch in den Pflegeheimen gibt es einen leichten Rückgang. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Nach der am Dienstag von der Kreisverwaltung veröffentlichten Statistik sind derzeit 178 Senioren Corona-positiv (vier weniger als am Vortag), ebenso 48 Mitarbeiter der Einrichtungen (Vortag 53). Noch am Sonntag war die Zahl der infizierten Bewohner mit 164 angegeben worden.

Insgesamt sind derzeit 716 Menschen mit Sars-Cov2 infiziert. 72 Menschen müssen in Krankenhäusern im Landkreis und außerhalb behandelt werden. Einen schweren Verlauf nimmt die Krankheit weiter bei einem von ihnen.

Seit Pandemiebeginn sind 120 Menschen an und mit dem Virus gestorben; 23 von ihnen in den vergangenen sieben Tagen.

Auf der Internetseite unserer Zeitung findet sich ein Interview mit Landrat Harald Zanker (SPD) zur aktuellen Corona-Situation.