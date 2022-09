Inflation und Pandemie – Schönstedts Pfarrerin betont Miteinander gegen Spaltung

Schönstedt. Zwei Jahre nach ihrem Antritt ist Martina Grigutsch angekommen und aufgenommen. Neben dem Hainich begeistert sie eine Sache ganz besonders.

„Ich sehe es als großes Glück an, hier leben und arbeiten zu dürfen. Der Hainich hat es mir angetan. Manchmal nerve ich andere schon mit meiner Schwärmerei für die Natur“, sagt Martina Grigutsch und lacht. Seit gut zwei Jahren ist sie Pfarrerin in Schönstedt. Vergangenen Sonntag wurde sie mit einem Gottesdienst offiziell in ihr Amt eingeführt. Angekommen und aufgenommen ist sie, sagt sie selbst.

Mit der Pfarrstelle Schönstedt ist Martina Grigutsch für sechs evangelische Kirchengemeinden verantwortlich. In Schönstedt, Weberstedt, Mülverstedt, Alterstedt, Zimmern und Waldstedt betreut sie etwa 1300 Gläubige.

Die gebürtige Weimarerin studierte in Berlin und Jena Theologie. 2014 begann sie ihr Vikariat in Aken, einer Kleinstadt an der Elbe. Später wirkte sie als Pfarrerin in Staßfurt (Sachsen-Anhalt). Mit der Geburt ihrer Tochter traf sie mit ihrem Mann die Entscheidung, wieder in die Nähe der Eltern nach Thüringen zu ziehen.

Schon im Antrittsgespräch mit dieser Zeitung im September 2020 sagte Martina Grigutsch, dass sie den Schwerpunkt ihrer Arbeit in der Seelsorge sieht. Die vergangenen zwei Jahre waren von der Pandemie mit all ihren Einschränkungen geprägt. Doch die kurzen Wege auf dem Land haben geholfen. „Wenn ein Gottesdienst ausfallen musste, habe ich bei den Menschen zuhause den Segen gesprochen. Auch Kranken-Abendmahle waren möglich“, berichtet sie. Die Bitte um Seelsorge sei ihr oft direkt zugetragen worden.

Spaltung der Gesellschaft als Herausforderung

„Ich erlebe hier eine starke Gemeinschaft. Die Vereine sind ein großer Schatz. Ich als Städterin finde ich das toll“, sagt sie. Doch nehme sie deutlich war, dass die Spaltung der Gesellschaft, das gereizte Klima, auch für die Kirchengemeinde herausfordernd sind. Die Probleme im Zuge der Pandemie, der Flüchtlingskrise und der Inflation gehen nicht spurlos an der Gemeinschaft vorbei. „Wichtig ist, dass wir unseren christlichen Glauben nicht aus den Augen verlieren“, betont Martina Grigutsch. Die Bedeutung des Miteinanders hob sie auch in ihrer Einführungspredigt hervor.

An ihrem Beruf schätzt sie die Vielfalt – von der Arbeit mit Menschen bis hin zu Bauprojekten an den Gotteshäusern. Künftig will sie noch stärker mit den Pfingst- und Kirmesvereinen zusammenarbeiten. Auch die Konfirmandenarbeit soll verstärkt in den einzelnen Orten stattfinden.