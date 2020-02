Wo gibt es in Bad Langensalza schon überall Glasfaseranschluss? Darüber will sich der Hauptausschuss informieren.

Bad Langensalza. Der Bad Langensalzaer Hauptausschuss will sich über den Stand beim schnellen Internet kundig machen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Informationen zum Netzausbau

Wie steht es um den Ausbau des Glasfasernetzes in Bad Langensalza? Diese Frage soll in einer der nächsten Ausschusssitzungen auf die Tagesordnung kommen. Anlass dazu ist ein CDU-Antrag im Rahmen der Haushaltsdebatte, eine Strategie für den Ausbau des schnellen Internets in der Stadt zu erarbeiten und dafür Fördermöglichkeiten zu suchen.

Wie sich in einer kurzen Debatte im Hauptausschuss zeigte, herrschen bei Stadtratsmitgliedern unterschiedliche Ansichten darüber, wie der Breitband-Ausbau bereits vorangekommen sei. Deshalb soll nun ein Vertreter der städtischen Netze GmbH eingeladen werden und das Gremium über den aktuellen Stand der Dinge informieren.