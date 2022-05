Inzidenz im Unstrut-Hainich-Kreis sinkt weiter

Unstrut-Hainich-Kreis. Aktuelle Fälle, Krankenhausaufenthalte und schwere Verläufe werden stetig weniger.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis sinkt weiter. Am Freitag lag sie laut Robert-Koch-Institut bei 311. Eine Woche zuvor lag sie noch bei 478. Auch die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus Infizierten fällt weiter. Das Landratsamt des Unstrut-Hainich-Kreises verzeichnete am Freitag 434 Infizierte. 13 davon werden derzeit in Krankenhäusern behandelt, auch diese Zahl sinkt. Insgesamt haben sich seit Pandemiebeginn 33.651 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.