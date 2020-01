Jeder 50. Park-Euro kommt vom Handy

Die Parkgebühren mit dem Handy begleichen, anstatt Kleingeld in den Parkautomaten zu werfen: Das klingt einfach, wird in Mühlhausen aber auch nach knapp drei Jahren nur wenig angenommen. Nur etwa jeder 50. Euro fürs Parken in der Stadt Mühlhausen wird vom Handy aus bezahlt. Das sagte eine Sprecherin der Verwaltung auf Nachfrage unserer Zeitung.

Das Handy-Parksystem wurde in der Stadt Mühlhausen im April 2017 als zusätzlicher Service zur bargeldlosen Bezahlung von Parkgebühren mittels Handy und Smartphone eingeführt. Vorteile für die Kunden sind insbesondere die entfallende Suche nach passendem Kleingeld, die automatische Erinnerung vor Ablauf der Parkzeit und die Möglichkeit, die Parkzeit zu verlängern, ohne zum Auto zurückkehren zu müssen.

Zunächst wurde das Handy-Parken in Mühlhausen in drei Parkgebührenzonen angeboten. Seit Juni 2019 kann es nun auf allen gebührenpflichtigen Parkplätzen der Stadt genutzt werden. Zudem wurde die Servicegebühr gesenkt: von bisher 14 Prozent der jeweiligen Kosten für den Parkschein plus 14 Cent auf nunmehr 10 Prozent der jeweiligen Parkscheinkosten.

Im Jahr 2018 betrugen die Einnahmen der Stadt Mühlhausen aus Parkgebühren insgesamt rund 435.000 Euro; davon entfielen rund 6500 Euro auf das Handy-Parken; das entspricht rund 1,5 Prozent des Gesamtaufkommens. 2019 stieg der Anteil auf 2,1 Prozent. Bei 426.000 Euro Gesamteinnahmen aus dem Parken flossen rund 9000 Euro übers Handy-Parken.

Die Firma, die in Mühlhausen diesen Service anbietet, will das Handy-Parken noch stärker bewerben, heißt es aus der Stadtverwaltung. Dazu zählte auch der neue Name: Pay by phone statt Travi-Pay.

Der Kauf des Parkscheins ist per kostenloser App oder per SMS möglich. Das Procedere ist der Anleitung an jedem Parkscheinautomaten zu lesen. Das Parkticket wird automatisch im System der Stadt gespeichert. Die Parkscheinkontrolle erfolgt digital.

Gut tausend Parkplätze gehören der Stadt, die 2017 zwölf Parkscheinautomaten für 560 Parkplätze übernommen hat. Für dieses Jahr werden laut Haushaltsplan Einnahmen von 420.750 Euro aus den Parkgebühren erwartet.