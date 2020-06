Auch Sozialministerin Heike Werner war schon beim Kinder- und Jugendparlament in Sömmerda zu Gast. Nun soll es auch in Bad Langensalza ein solches Gremium geben.

Bad Langensalza. Die WIR-Fraktion treibt das Thema im Bad Langensalzaer Stadtrat voran und bringt einen detaillierten Antrag in den Sozialausschuss ein.

Jetzt geht es um Regeln für das Jugendparlament in Bad Langensalza

Wie geht es weiter mit der Bildung eines Kinder- und Jugendparlaments in Bad Langensalza? Die WIR-Fraktion im Stadtrat will das Thema vorantreiben und hat dazu einen Antrag vorbereitet. Der steht nun am 11. Juni erstmals im Sozialausschuss zur Debatte. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18 Uhr im Kulturzentrum.

Der Stadtrat soll nach dem Willen der Wählergruppe WIR die Verwaltung beauftragen, eine Geschäftsordnung für ein Kinder- und Jugendparlament zu erarbeiten. Sie soll regeln, wie es gebildet wird, wofür es zuständig ist und wie es arbeiten soll. Als Grundlage dafür hat die Fraktion einen Fragebogen erstellt, in dem die Ausschussmitglieder Eckpunkte festlegen sollen, etwa zum Wahlmodus oder zum Alter und zur Anzahl der Mitglieder. Sie sollen einzeln abgestimmt werden und – wenn auch der Stadtrat zustimmt – der Verwaltung als Vorgabe für das Papier dienen.

Die Fraktion macht jeweils eigene Vorschläge und bietet zum Vergleich Angaben aus Jena und Sömmerda, wo es bereits solche Parlamente gibt. Der Fragebogen lässt auch Vorschläge der Fraktionen zu.

Ende 2018 startet Zwiwel-Verein mit dem Projekt

Rückblick: Im letzten Bürgermeister- und Stadtrats-Wahlkampf hatten sich etliche Bewerber das Thema auf die Fahnen geschrieben. Ende 2018 beauftragte der Sozialausschuss den Zwiwel-Verein damit, das Nachwuchs-Parlament auf den Weg zu bringen. Der startete im Februar 2019 eine große Befragung an den Schulen der Stadt.

Der Ansatz von Zwiwel: Ein Parlament von der Basis her aufbauen. Junge Leute sollten zuerst ihre Wünsche äußern, sich dann zielgerichtet dafür engagieren – zum Beispiel für die Skateranlage oder für ein Jugendcafé. Aus ihnen könnten sich dann Parlamentsmitglieder herauskristallisieren. Das billigte der Ausschuss. In Teilen des Stadtrats – so auch bei der WIR-Fraktion – blieb hingegen eher die Vorstellung eines klassischen Parlaments, ähnlich dem Stadtrat. Endgültig geklärt ist diese Frage bis heute nicht.

Mit seiner neuen Geschäftsordnung beschloss der Stadtrat im November 2019 offiziell: „Es wird ein Jugendparlament gebildet.“ Alles weitere müsse aber eben eine eigene Geschäftsordnung regeln. Nun geht es erstmals um den konkreten Rahmen für diese.

Dorothee Meuche vom Zwiwel-Verein sagte, man habe schon viel Arbeit in das Projekt gesteckt und würde gerne weiter machen. Auch wenn die Zusammenarbeit mit den Schulen teils zäh sei und Corona vieles gestoppt habe, denke sie, dass es besser sei, zuerst Jugendliche für ein zielgerichtetes Engagement zu selbst benannten Themen zu gewinnen.

Das Skater-Projekt als ein gutes Beispiel

Dabei machten sie praktische Erfahrung auch mit demokratischer und politischer Arbeit, etwa bei der Suche nach Fördermitteln oder bei Verhandlungen mit Partnern. Das funktioniere zum Beispiel beim Skater-Projekt schon ganz gut.

Darauf aufbauend könne ein Parlament entstehen. Das sei mühsamer als die Bildung eher von oben her und mit zu starr vorgegebenen Regeln. Man könne aber durchaus über mögliche Mischformen reden.

In der Sitzung am 11. Juni soll zudem Micha Hoffmann zu Gast sein. Der Jugend-Referent des evangelischen Kirchenkreise ist auch Vorsitzender des Kreis-Jugendhilfeauschusses.