Jörg Kubitzki: Zustände erinnern an Weimarer Republik

Der neue Kreistag ist seit einem halben Jahr im Amt und stark verändert nach Verlusten von SPD (von zwölf auf neun Sitze) und Linken (von acht auf fünf) und dem Einzug der AfD (acht Sitze). Die CDU verlor ebenfalls, bleibt aber bei zwölf Sitzen, weil bereits in der vorigen Legislatur vier Abgeordnete die Fraktion verließen. Die Freien Wähler haben sechs Sitze (plus drei), Grüne und FDP je drei (je plus ein Sitz). Zum Jahresbeginn spricht unsere Zeitung mit allen Fraktionsvorsitzenden über die Kreispolitik. Den Auftakt macht Linken-Fraktionschef Jörg Kubitzki (64).

Was sagt das Kreistagswahlergebnis für Ihre Partei aus?

Ich war bitter enttäuscht. Dass mit CDU, SPD und uns gleich drei große Parteien solche Verluste hatten, hat mich erschüttert, auch wenn das Ergebnis dem deutschlandweiten Trend entspricht. Dabei hat Rot-Rot-Grün in der Regierung mehr getan für den Unstrut-Hainich-Kreis als jede Regierung zuvor.

Wo sehen sie die lokalen Ursachen für diese Entwicklung?

Mit verantwortlich ist neben dem Zustand des Landkreises sicher auch der Umgang der Parteien miteinander, die dauernden Angriffe von CDU und Freien Wählern auf den Landrat, dazu die Diskussion um den Bericht des Landesrechnungshofs. Da entstand der Eindruck: Alle im Kreistag haben versagt und beschäftigen sich nur mit sich selbst.

Wie sehen Sie das erstaunlich hohe Ergebnis der AfD?

Es gibt einen klaren Rechtsruck in Deutschland. Wir haben intensiv Wahlkampf geführt, die AfD hat fast nichts gemacht und trotzdem so ein – für mich deprimierendes – Ergebnis erreicht. Da bleibt nur der Schluss, dass die Menschen, neben der Bestrafung der großen Parteien, aus Prinzip die AfD gewählt haben. Wer das in Thüringen getan hat, wusste, dass er damit eindeutig rechts wählt, nämlich die Höcke-Partei.

Wie wollen Sie mit dieser Partei im Kreistag umgehen?

Für mich und die Linke gibt es keine Zusammenarbeit mit der AfD, in keiner Form, und wenn sie noch so tolle Beschlüsse vorlegen. Die AfD ist in Thüringen eine rechtsfaschistische, eine Höcke-Partei. Das kann man nicht einfach ausblenden.

Aber die Themen der AfD im Kreis haben bisher mit deren Standardthemen wie Flüchtlingen wenig zu tun.

Das macht es schwieriger, sie abzulehnen. Aber man muss schon die Partei als Gesamtes sehen. Im Kreistag machen sie mit Anträgen auf Umweltpartei, aber in Bund und Land leugnen sie den Klimawandel. Das ist der Versuch, sich bürgerlich zu geben, dabei sind sie der Wolf im Schafspelz.

Wie beurteilen Sie die Mehrheiten im Kreistag?

Ein bisschen erinnern mich die Zustände an die Weimarer Republik. Es gibt keine Mehrheiten mehr. Wir müssen versuchen, gemeinsam mit CDU, SPD, Grünen und FDP Mehrheiten für einzelne Projekte oder Aufgaben zu finden und dürfen uns nicht weiter gegenseitig blockieren.

Wurde denn bisher blockiert?

Das vielleicht nicht, aber es fehlte die Konstruktivität. Nun müssen wir begreifen: Ohne die CDU kriegen wir, also Linke, SPD und Landrat nichts zustande, aber die CDU ohne uns auch nicht. Also müssen wir sehen, was wir gemeinsam erreichen können.

Gibt es dafür schon Beispiele?

Ja, im Moment arbeiten wir als Fraktionen gemeinsam an der neuen Hauptsatzung und Geschäftsordnung. Da ist es gut, dass der Landrat regelmäßig alle Fraktionsvorsitzenden zur Beratung einlädt.

Wäre es sinnvoll, im Kreistag Koalitionen zu bilden, um zu sicheren Mehrheiten zu kommen?

Eine Möglichkeit wäre das schon. Aber dazu müssten die Parteien auch bereit sein. Von uns aus wäre die Bereitschaft da. Aber wir bräuchten auch die SPD, CDU und die Grünen. Die Frage ist, ob das durchsetzbar ist.

Wo sehen Sie die Rolle der Linken im Kreistag?

Wir wollen mit den anderen bürgerlich-demokratischen Gruppe im Kreistag Mehrheiten suchen. Als Linke liegt uns vor allem daran, das soziale Profil des Unstrut-Hainich-Kreises zu erhalten. Ich persönlich sehe mich auch als Vermittler zwischen den Parteien, außer der AfD.

Bisher machte der Kreistag eher einen passiven Eindruck und beschloss meist, was der Landrat vorlegte.

Wenn die Parteien nicht weiter Zuspruch verlieren wollen, müssen sie aktiver eine gestaltende Rolle spielen als bisher. Das geht nur zusammen und ich bin optimistisch, dass es gelingt, schon in der kommenden Debatte um den Haushalt und das Sicherungskonzept.

Was ist von der Linken selbst zu erwarten?

Einer unserer ersten Erfolge ist, dass es jetzt berufene Bürger in den Ausschüssen gibt. Das war bisher nicht so. Wir sehen die berufenen Bürger in unserer Fraktion als gleichberechtigte Mitglieder an.

Aber öffentlich sind die Ausschüsse deshalb noch lange nicht.

Das stimmt, ich bin dafür, auch die Ausschüsse öffentlich zu machen. Das bringt mehr Transparenz. Und die Bürger könnten sich mehr ein Bild davon machen, welche Partei für was steht.

Wo sehen sie Schwerpunkte in der kommenden Zeit?

Die Verwaltung muss bürgerfreundlicher und effektiver werden. Vor allem im sozialen Bereich gibt es viel Bürokratie. Da muss mehr vernetzt werden. Auch für die Digitalisierung der Verwaltung ist es höchste Zeit. Allerdings sind dafür zunächst auch höhere Ausgaben nötig.

Im sozialen Bereich hat der Kreis aber jetzt schon vergleichsweise hohe Ausgaben.

Das liegt zum Teil an der Strukturschwäche des Kreises – kleine Firmen, keine großen Steuerzahler, viel Gesundheits- und Sozialwirtschaft. Aber wir brauchen auch ein Umdenken in Verwaltung und Kreistag. Wir könnten zum Beispiel intensivere Hilfeangebote im sozialen Bereich machen. Das kostet zunächst mehr, aber wenn wir dadurch die Betroffenen in mehr Selbstständigkeit bringen, spart der Kreis am Ende Geld, weil der Betreuungsaufwand auf Dauer weniger wird.

Das Thema Sparen bleibt auf der Tagesordnung?

Ja, und da habe ich sogar mit dem Landrat einen Dissens. Was beim Regionalmanagement Nordthüringen gut funktioniert, scheitert bei einer gemeinsamen Rettungsleitstelle. Das verstehe ich nicht. Die Entscheidung, eine eigene Leitstelle zu behalten, wird uns noch viel Geld kosten.

Was sagen Sie zur Kritik, der Bericht des Landesrechnungshofs, der schon ein Jahr lang vorliegt, würde zu schleppend aufgearbeitet?

Ich bleibe dabei, dass der Bericht auch von politischer Einflussnahme geprägt ist. Allerdings ist es richtig, dass wir am Umbau der Verwaltungsstruktur arbeiten müssen. Aber auch dazu sind zunächst Investitionen, also Ausgaben nötig. Die Debatte über den Haushalt wird auch nur parallel zu der über den Prüfbericht möglich sein. Ich sehe aber keine riesigen Sparpotentiale. Eigentlich müsste ein Schuldenschnitt her, von Seiten des Bundes und des Landes.

Welche Auswirkung hat das Landtags-Ergebnis für den Kreis?

Ich glaube nicht, dass sich viel ändern wird. Aber der Landtag bekommt jetzt mehr Bedeutung. Die zwei Landtagsabgeordneten Cordula Eger (Linke) und Jonas Urbach (CDU) müssen sich gemeinsam für die Region einsetzen, unabhängig von der Partei.