Jubelkonfirmation wird in Bad Langensalza gefeiert

Bad Langensalza. Diese Konfirmanden sind zu den Feierlichkeiten in der Bergkirche eingeladen.

Die Evangelische Kirchengemeinde Bad Langensalza lädt alle ehemaligen Konfirmanden der Jahrgänge 1952, 1957, 1962, 1972 zur Jubelkonfirmation am kommenden Sonntag, 15. Mai, um 10 Uhr in die Bergkirche sowie um 14 Uhr in die Ufhover Kirche ein. Wie es in einer Mitteilung heißt, seien auch die Jahrgänge eingeladen, die ihre Jubelkonfirmation im vergangenen Jahr coronabedingt nicht feiern konnten.

Wer mit eingesegnet werden möchte, kann sich 20 Minuten vor Gottesdienstbeginn vor der Kirche einfinden. Bei Rückfragen können sich Interessierte an das Pfarrbüro in Bad Langensalza wenden.

Das Büro Auf dem Berge 9 ist zu erreichen unter Telefon: 03603 / 84 64 02 oder per Mail an

info@evangelische-kirche-lsz.de.