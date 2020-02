Jufa hält an Familienhotel im alten Barfüßer-Kloster fest

Noch immer aktuell sind die Pläne für das Familienhotel im alten Barfüßer-Kloster in Bad Langensalza. Wie die Jugend- und Familiengästehäuser Holding GmbH (Jufa) mitteilt, habe das Unternehmen weiter Interesse an dem Projekt. „Wir sind überzeugt, dass es in Bad Langensalza Potenzial gibt“, sagt Jufa-Sprecher Martin Seger-Omann.

„Dieses Jahr wird sich entscheiden, ob Jufa nach Bad Langensalza kommt“, informiert Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos). Das Unternehmen habe vergangene Woche wieder Kontakt aufgenommen, nach dieser eine Zeit lang abgebrochen war. Er hofft, dass Jufa sich für Bad Langensalza entscheidet.

Das österreichische Unternehmen will das Kloster-Areal zu einem Familienhotel machen, das sich vor allem an jüngeres Klientel richtet. Bisherigen Plänen zufolge soll am Haupthaus ein Neubau mit Gästezimmern entstehen. Auch im denkmalgeschützten Bereich waren Zimmer vorgesehen, die vom Charakter her angelehnt sind an Wohnen im Kloster. Pläne gab es zudem für eine Kletter- und Freizeithalle.

Was konkret umgesetzt werden kann, sollen laut Jufa die Gespräche mit der Stadt in den nächsten Monaten zeigen. Das Unternehmen wählt bewusst historische Gebäude für ihre Hotels aus. Unter anderem investierte Jufa in Schlösser, Burgen oder wie in Bregenz in eine ehemalige Textilfabrik.

Die Stadt ist seit 2008 wieder Besitzer des Kloster-Ensembles, dem sie trotz größter Anstrengungen noch kein neues Leben einhauchen konnte. Im vergangenen Jahr erfolgten Sicherungsarbeiten, um das Gebäude-Ensemble vor dem völligen Verfall zu retten. Rund eine halbe Million Euro kam dafür über die Städtebauförderung. Auch in diesem Jahr sind laut Reinz weitere Sicherungsmaßnahmen nötig, wofür Fördergelder beantragt werden sollen.

Das österreichische Unternehmen zählt im eigenen Land zu den größten Arbeitgebern im Tourismus und hat auch etliche Standorte in Deutschland, Ungarn und Liechtenstein. Bad Langensalza würde das erste Jufa-Hotel in Thüringen entstehen.