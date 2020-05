Großmehlra. Eine Auseinandersetzung in Großmehlra führt zu leichten Verletzungen.

Jugendliche verletzen Mann in Großmehlra und randalieren

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jugendliche verletzen Mann in Großmehlra und randalieren

Ein 53-Jähriger ist am Donnerstag in der Mehlerschen Straße von drei Unbekannten verletzt worden. Laut Polizei geriet der Mann gegen 15.30 Uhr mit dem Trio in eine verbale Auseinandersetzung. Die Jugendlichen hätten zudem die Scheiben mehrerer Autos eines Fahrzeug- und Ersatzteilhandels eingeschlagen, anschließend den Mann attackiert und leicht verletzt. Die Täter flüchteten.