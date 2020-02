Jugendliche beschädigen Anzeigetafel am ZOB Bad Langensalza.

Drei Jugendliche haben mit einem Stein eine Anzeigetafel am Busbahnhof in Bad Langensalza zerstört und einen enormen Schaden verursacht.

Drei Jugendliche haben am Dienstag am Busbahnhof in Bad Langensalza einen Stein auf eine Anzeigetafel geworfen und einen Schaden von 17.000 Euro verursacht.

Die Polizei bittet um Hinweise auf die mutmaßlichen Täter. Foto: Polizei

Die Polizei teilte mit, dass die Jugendlichen kurz nach 22 Uhr von einer Überwachungskamera bei der Tat gefilmt wurden. Nun sucht die Polizei Zeugen, die unter Telefon 03603/8310 Hinweise auf die Täter geben können.