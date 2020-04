Die Aufforderung der Polizei anzuhalten, mit seinem Moped anzuhalten, ignorierte ein 17-Jährigen am Samstagnachmittag in Diedorf in der Gemeinde Südeichsfeld.

Jugendlicher Mopedfahrer flieht in Diedorf

Die Polizei sucht Zeugen für eine Moped-Raserei am Samstagnachmittag. Ein Polizeiwagen, der in Diedorf unterwegs war, wollte den Fahrer (17) einer Simson S51 kontrollieren. Als er die Polizisten bemerkte, sei er geflohen, heißt es in einer Mitteilung der Beamten. Der Jugendliche beschleunigte und fuhr mit seinem 13-jährigen Sozius über einen Feldweg davon.

Im Diedorf bog er an der Kreuzung Kirchrainstraße/Zum Steinacker in eine enge Gasse ein, in der sich laut Polizei ein Mann mit zwei spielenden Kindern aufhielt. Der Mann habe die Kinder noch zur Seite ziehen können. Die Polizei bittet ihn und weitere Zeugen, sich zu melden. Die Beamten konnten den 17-Jährigen und den 13-Jährigen auf einem Feld stellen; sie haben ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Hinweise an die Polizei unter Telefon: 03601/4510.