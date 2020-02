Junge Hexen ziehen an Weiberfastnacht durch Struth

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Junge Hexen ziehen an Weiberfastnacht durch Struth

In Hexenkostüme gehüllt, mit bunt geschminkten Gesichtern und knallig leuchtenden Perücken unter den riesigen Hexenhüten, zogen zur Weiberfastnacht am Donnerstag insgesamt 16 Struther Frauen durch den Ort. „Seit 27 Jahren besuchen wir unsere Unternehmer in Struth und überreichen ihnen den Hexenorden. Auch der ein oder andere Schlips wird gestutzt“, sagt Martina Backhaus von den Hexen.

Die Unterstützung der Unternehmer kommt dem Kinderfasching zugute. Bereits in dritter Generation ist die zwei Monate alte Valentina Völker dabei, sie trägt einen Mini-Hexenhut und der Besen liegt unter dem Kinderwagen. Mutter Valerie und Oma Frauke Helbing gehören seit vielen Jahren zu den Hexen.