Kalb entlaufen: 200 bis 300 Kilo schwere Ferse stromert durch Unstrut-Hainich-Kreis

Skurril, ominös und tierisch: Kuriose Thüringer Polizeimeldungen 2021

Wie die Polizei zwei Autodieben auf die Spur kam und dabei auch noch Drogen in der Unterwäsche entdeckte: Eine Frau aus Eisenberg meldete sich bei der Polizei. Unbekannte seien über Nacht in ihr Wohnhaus eingebrochen. Die Langfinger entwendeten neben ihrer Handtasche auch den Schlüssel eines VW sowie das Auto selbst. Darüber hinaus steckten die Unbekannten eine Smartwatch ein. Doch genau diese wurde den Dieben zum Verhängnis. Diese Smartwatch machte nämlich ein Foto der beiden Diebe und sendete es an das Smartphone der bestohlenen Frau. Und so führte genau dieses Foto die Ermittler zur Wohnung des männlichen Parts des Diebesduos. Bei der richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung wurde auch seine 22-jährige Komplizin angetroffen. In der Wohnung befanden sich sowohl die Handtasche als auch der gestohlene Fahrzeugschlüssel - und mehrere Cannabispflanzen. Weiterhin wurden die Smartwatch und geringe Mengen an Drogen in der Unterwäsche der 22-Jährigen gefunden.

