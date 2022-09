Astrid Lehmann, Leiterin der Touristinfo in Bad Langensalza präsentiert Produkte, die gut gekauft werden, wie das Rosenlikör aus Nordhausen oder der typische Rosentee aus Bad Langensalza.

Kaufverhalten der Touristen in Mühlhausen anders als in Langensalza und Tennstedt

Unstrut-Hainich-Kreis. Die Pandemie und die Inflation verschieben die Prioritäten der Gäste im Unstrut-Hainich-Kreis. Regionale Mitbringsel sind weiterhin gefragt.

Die Tourist-Informationen in Mühlhausen und Bad Tennstedt verkaufen deutlich weniger Veranstaltungstickets als vor der Pandemie und der Inflation. In Bad Langensalza ist das Gegenteil der Fall.

Stephanie Mayer ist Leiterin der Tourist-Information Bad Tennstedt. So langsam laufe der Ticketverkauf für Veranstaltungen in Bad Tennstedt und Umgebung wieder an, trotzdem seien die Leute noch etwas verhalten, berichtet sie.

In Bad Langensalza läuft der Ticketverkauf gut

Besser laufe der Verkauf regionaler Mitbringsel. Das Haus des Gastes arbeitet unter anderem mit der Landfactur Kirchheilingen zusammen, die Produkte wie Marmelade, Öle, Senf, Wein, Likör und Plätzchen herstellt. „Ein Renner sind bei uns drei kleine Marmeladengläschen. Die kaufen besonders Patienten der Median-Klinik sehr gerne“, sagt Stephanie Mayer.

In Mühlhausen ist sowohl der Verkauf von Tickets als auch von regionalen Produkten tendenziell zurückgegangen, bedauert Nancy Krug, Leiterin der Tourist-Information in der Ratsstraße. „Bevor Corona kam, waren die Veranstaltungen schon viel früher ausverkauft. Die Leute haben Angst, dass Veranstaltungen ausfallen und sie ihrem Geld hinterherlaufen müssen“, so Nancy Krug. Auch die Inflation und die Energiekrise spielten hier mit hinein.

Generell habe sich das Kaufverhalten der Gäste verändert. Als Andenken stünden derzeit eher Lebensmittel statt Deko-Artikel auf der Wunschliste. Beliebt sei hier die Mühlhäuser Mitbringselkiste, bei der sich die Kundschaft einen Korb aus regionalen Produkten zusammenstellen könne.

Auch in Bad Langensalza nehmen die Touristiker ein geändertes Kaufverhalten wahr. Die Gäste interessieren sich weniger für den Kauf regionaler Produkte. Der Absatz ist über die Jahre zurückgegangen, sagt Astrid Lehmann, Leiterin der Tourist-Information in Bad Langensalza.

„Die Hauptzweige sind die Beratung von Gästen und der normale Ticketverkauf“, sagt Astrid Lehmann. Von den Produkten sei der Verkaufsschlager die Postkarte. Aber auch der Rosentee aus Bad Langensalza oder der Rosenlikör aus Nordhausen werden gerne mal gekauft. Die Kunden seien preissensibel. Mitbringsel jenseits von 15 Euro würden seltener erworben.

Im Gegensatz zu Mühlhausen und Bad Tennstedt laufe der Verkauf für Events über den Ticketshop-Thüringen in diesem Jahr gut und nähere sich wieder den Verkaufszahlen vor der Pandemie, weiß Astrid Lehmann.