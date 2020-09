Thomas Mäuer, der Geschäftsführer des Deutschen Bratwurstmuseums in Mühlhausen, sucht nach Ausstellungsstücken, Rezepten und Herstellungsmethoden des bekannten Thüringer Kulturgutes.

Mühlhausen. Wie isst der Thüringer seine Bratwurst am liebsten? Die Bratwurstologie wird Bestandteil des neuen Museums in Mühlhausen.

„Für die Thüringer ist die Bratwurst mehr als nur ein Lebensmittel. Sie ist Kulturgut und Teil der Identität.“ Thomas Mäuer weiß, wovon er spricht. Seit 14 Jahren ist er Chef des Deutschen Bratwurstmuseums, das im kommenden Jahr am neuen Standort am Mühlhäuser Stadtwald öffnet. Ein Institut für Bratwurstologie, so nennt er die Wissenschaft zur Erforschung der Bratwurst, wird dort ebenfalls einziehen.