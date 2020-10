Die Jugendweihefeiern für kommenden Samstag in Mühlhausen sind abgesagt.

Keine Feierstunde in Mühlhausen

Die für Samstag, den 24. Oktober, geplanten Jugendweihefeiern in Mühlhausen fallen aus. Darüber informiert Doreen Dittrich vom Jugendweiheverein Nordthüringen. Insgesamt seien für den kommenden Samstag drei Veranstaltungen in einer Tanzschule am Mühlhäuser Bahnhof geplant gewesen.