Linus, Maja, Ben (von rechts) und die anderen Kindern in der Notbetreuung der Kita Bienenkörbchen in Mühlhausen buken mit ihren Erzieherinnen traditionelle Osterbrezeln.

Mühlhausen. Eine Mühlhäuser Tagesstätte pflegt auch in der Notbetreuung die Tradition.

Kinder backen Oster-Brezeln

Auch wenn es in der ASB-Kindertagesstätte Bienenkörbchen in Mühlhausen wie in anderen Kindergärten zur Zeit nur eine Notbetreuung gibt, wird dort das österliche Brauchtum gepflegt. Die anwesenden Kinder buken, ganz der Mühlhäuser Ostertradition entsprechend, gemeinsam mit ihren Erzieherinnen leckere Brezeln, teilte die stellvertretende Leiterin Silke Grube mit.