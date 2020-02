Am 23. Mai gastiert die Abba-Show im Kultur- und Kongresszentrum in Bad Langensalza.

Bad Langensalza. Kinderchöre oder Klassen können sich bis Ende März für den Auftritt in Bad Langensalza bewerben, bei dem „I have a dream“ gesungen werden soll.

Kinderchor für Abba-Show in Bad Langensalza gesucht

Ich habe einen Traum – I have a dream. Dieses Lied hat die schwedische Pop-Gruppe Abba 1979 gesungen. Der Traum, einmal im Rampenlicht zu stehen, könnte jetzt für einige kleine Sängerinnen und Sänger wahr werden. Denn für „Abba – The Tribute Concert performed by Abbamusic“ in Bad Langensalza wird ein Kinderchor oder eine musikalische Schulklasse gesucht.

Am 23. Mai gastiert die Revival-Show im Kultur- und Kongresszentrum. Sie will dabei an die Tradition der Gruppe Abba anknüpfen, die bei der US-Tournee einst mit Kindern aus dem jeweiligen Ort auf der Bühne „I have a dream“ gesungen hat.

Die Kinder sollten zwischen sechs und 14 Jahren alt sein, informiert Mirjam Berthel, die Projektleiterin bei der Abba-Show ist. Sie hofft, dass sich ein Chor oder eine Klasse für Bad Langensalza findet. „In Dettelbach in Bayern hat sich extra für den Abba-Abend ein Chor gegründet“, berichtet sie. Texte und Noten bekommen die Kinder zum Einstudieren im Vorfeld. Vor der Show sind eine Probe und ein Soundcheck geplant.

Bewerbungen sind bis Ende März möglich und zwar per E-Mail: mirjam.berthel@resetproduction.de. Gewünscht sind auch Bilder und Infos zum Chor oder der Klasse sowie – wenn vorhanden – Links zu Videos von bisherigen Auftritten. Bei mehreren Bewerbungen entscheidet laut Berthel das Los. Anmeldungen von einzelnen Kindern können zufolge nicht berücksichtigt werden.

Die Show soll am 23. Mai um 20 Uhr beginnen. Wie Berthel informiert, werden die Kinder im ersten Teil ihren Auftritt haben. Der Chor oder die Klasse können auch die schrill-bunten Kostümen im Stil von Abba tragen, selbst geschneidert oder aus dem Kleiderschrank der Eltern.

Seit Oktober ist „Abba – The Tribute Concert performed by Abbamusic“ auf Tournee. In 50 Städten macht die Show Station.

Tickets gibt es unter anderem im Ticket-Shop Thüringen, bei der Tourist-Information und im Tui-Reisecenter König in Bad Langensalza.