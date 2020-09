Kinospaß zum Weltkindertag im Mühlhäuser Filmpalast

In „Ooops! 2 – Land in Sicht“ erleben zwei Freunde ein Abenteuer auf der biblischen Arche. In der Vorpremiere im Mühlhäuser Filmpalast.

Zum diesjährigen Weltkindertag am Sonntag, 20. September, zeigt der Filmpalast in Mühlhausen den Animationsfilm „Ooops! 2 – Land in Sicht“ in der Vorpremiere. Da Kinder in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie viele Einschränkungen zu spüren bekommen hätten, solle an diesem Weltkindertag ein besonderes Augenmerk auf sie gelegt werden, so Jürgen Deisting, Leiter des Filmpalasts. Den Animationsfilm können Kinder am Sonntag noch vor der offiziellen Weltpremiere sehen. Erwachsene in Begleitung ihrer Kinder zahlen ebenfalls nur den Kinderpreis.