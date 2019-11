Kirchner verlässt AfD-Fraktionen in Mühlhausen und im Kreis

Die AfD-Fraktionen im Kreistag und im Mühlhäuser Stadtrat verlieren ein Mitglied: Björn Kirchner verkündete am Donnerstag seinen Austritt aus beiden Gremien. Kurz zuvor hatte die Stadtratsfraktion beschlossen, ihn auszuschließen. Auch im Kreistag sei Kirchner mit seinem Austritt einem Ausschluss knapp zuvorgekommen. Das sagte Ronny Herrmann Poppner, Fraktionschef im Stadtrat und stellvertretender Vorsitzender des Nordthüringer AfD-Regionalverbands auf Nachfrage.

Kirchner bestritt, dass die Stadtrats-AfD in ausgeschlossen habe. Vielmehr habe er diesen Schritt von sich aus getan. Unserer Zeitung gegenüber bestätigte jedoch ein weiterer AfD-Stadtrat den Beschluss, dem laut Poppner in Abwesenheit Kirchners alle vier anderen Fraktionsmitglieder zugestimmt hätten. Die achtköpfige Kreistagsfraktion habe das Thema aus terminlichen Gründen erst kommende Woche auf dem Plan gehabt. Aber auch hier herrsche Einigkeit, dass Kirchner nicht mehr Teil der Fraktion sein sollte.

Kirchner war trotz Aufnahmeantrag vom Frühjahr bisher nicht Mitglied der Partei geworden. Er werde künftig als partei- und fraktionsloser Abgeordneter in beiden Parlamenten bleiben, sagte er. Im Gespräch zeigte sich, dass das tiefe Zerwürfnis schon lange dauert und auch sehr von persönlichen Motiven geprägt ist. So bezichtigten sich mit Blick auf die Trennung beide Seiten der Lüge.

Kirchner beklagte, dass in der AfD zuviel „hintenrum gemauschelt, nicht offen diskutiert, mit Halbwahrheiten gearbeitet“ und rechten Tendenzen nicht entschieden genug entgegentreten würde. Er sei gegen diffamierende Kritik, die auch aus den eigenen Reihen kam, nicht in Schutz genommen, sondern von oben herab behandelt worden. Es gelte nur das, was die Fraktionschefs Iven Görbig und Ronny Hermann Poppner sagten und wollten.

Poppner dagegen bezeichnete Kirchner als „nicht zurechnungsfähig“. Das hätten er und andere in der AfD schon bald nach dessen Nominierung für die Wahl gemerkt. Kirchner stelle sich selbst ständig in den Mittelpunkt und verbreite dabei „geistige Luftschlösser und falsche Behauptungen. Das ist kein zerrüttetes Verhältnis, es gab schon lange gar keins mehr“, sagte Poppner.