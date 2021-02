Kitas und Schulen in der Hainich-Region weiter in Phase Rot

Kindergärten und Schulen bleiben auch am Montag im Unstrut-Hainich-Kreis im Notbetrieb. So steht es in der Allgemeinverfügung, die das Landratsamt bis Freitagabend erarbeitet hat und die ab Sonntag gelten soll. Schulen und Kindertageseinrichtungen bleiben in der Phase Rot, so wie bisher. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog