Großes Echo in Russland auf Paket aus Mühlhausen und dem Eichsfeld

Weil wegen der Corona-Pandemie direkte Kontakte in die Partnerstadt Kaliningrad (Russland) nicht möglich sind, hatten Mühlhäuser und Eichsfelder zu Weihnachten und Neujahr erstmals eine kleine private Paketaktion gestartet. Alle Aufmerksamkeiten seien dort mit großem Echo angekommen, berichtete Elke Holzapfel als Botschafterin der Stadt Mühlhausen gegenüber unserer Zeitung. Sowohl in der katholischen Kirchengemeinde „Zur Heiligen Familie“ in Kaliningrad als auch in der evangelischen Pfarrei Gwardeiskoje (ehemals Mühlhausen), in Einrichtungen der Diakonie sowie bei verschiedenen Familien im Oblast Kaliningrad sei die Freude groß gewesen.