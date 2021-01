Kommunalpolitik im Unstrut-Hainich-Kreis muss ruhen

Der Unstrut-Hainich-Kreis verschärft ab Montag, 18. Januar, seine Corona-Restriktionen. Am Sonntag wurde eine weitere Allgemeinverfügung erlassen, die die kommunalpolitische Arbeit für die nächsten Wochen kalt stellt. Ähnlich wie es der Landkreis Gotha am Freitag geregelt hat, sind nun Sitzungen kommunaler Gremien vorläufig untersagt.

In der Begründung des Verbots derartiger Sitzungen heißt es, dass sie „stets zu einer Zusammenkunft einer erheblichen Zahl von Personen im geschlossenen Raum“ führen und daher „ein erhebliches Risiko der Ansteckung und Ausbreitung der Viruserkrankung“ bergen, die es einzudämmen gilt.

Die Regelung gilt auch für den Kreistag.

Der hatte am 21. und am 23. Dezember getagt, obwohl in dieser Zeit, am 22. Dezember, mit 479,3 der höchste Inzidenzwert – die in sieben Tagen festgestellten Infektionen, bezogen auf 100.000 Einwohner – festgestellt wurde. Damals waren mit Verweis auf die Zahlen zahlreiche Ratsmitglieder vor allem aus CDU und AfD den Sitzungen fern geblieben, obwohl es um Wichtiges wie den Kreishaushalt gegangen war.

Positive Schnelltests müssen Gesundheitsamt gemeldet werden

Auch einen zweiten neuen Punkt regelt die Allgemeinverfügung: Es ist nun festgeschrieben, dass sich Personen, die durch einen Antigen-Schnelltest, den entsprechend geschultes Personal durchgeführt hat, positiv auf den Erreger Sars-Cov-2 getestet worden sind, beim Gesundheitsamt melden und selbst in Quarantäne begeben müssen. Die könnten dann ein negativer PCR-Test oder ein Bescheid des Gesundheitsamtes beenden. Das soll die Testsicherheit erweitern, hieß es am Sonntag von einer Sprecherin der Verwaltung.

Die Regeln gelten bis mindestens zum 31. Januar.

Bereits seit dem 3. Januar gilt vor einem Besuch von Pflegeheimen, dass sich die Gäste testen lassen müssen. Bisher war unklar, wie mit einem positiven Ergebnis umzugehen ist.

Wie in der am 10. Januar erlassenen Verfügung bleibt die Zahl der Teilnehmer an Beerdigungen und an standesamtlichen Trauungen auf zehn Menschen begrenzt, Bolz- und Spielplätze sind weiter zu, ein Besuch im Krankenhaus ist nur bei besonderen Lebenssituationen möglich. Mund-Nasen-Schutz ist auf Wochenmärkten zu tragen, Spezialmärkte dürfen nicht mehr durchgeführt werden.

18 Tote mit dem Coronavirus vermeldet das Landratsamt Unstrut-Hainich über das Wochenende. Damit stieg die Zahl von 102 am Freitag über 113 am Samstag auf 120 am Sonntag. Aktuell infiziert sind derzeit 737 Menschen.