Ein riesiger Fisch als Attraktion für den Spielplatz am Mühlhäuser Petriteich wurde bereits im Juli aufgestellt. Ab Oktober soll er genutzt werden können.

Mühlhausen. Das Gelände am Petriteich soll bis Ende Oktober für 1,3 Millionen Euro als Spielpark und Erholungsort umgestaltet werden.

Kontrolle per Video für Petriteich wird geprüft

Die Stadt prüft eine Videoüberwachung für den am Petriteich entstehenden Spielplatz. Das kündigte Bürgermeisterin Beate Sill (parteilos) an. Die Angst vor Vandalismus ist groß, ebenso groß sind die rechtlichen Hürden, ein Gelände per Videoaufzeichnung zu überwachen.