Konzepte für Friedhof und Radwege

Der Spielplatz am Riedsgraben wurde 2020 neu gebaut. Auch sonst mache die Stadt viel für Kinder und Jugendliche, sagte Bürgermeister Matthias Reinz in der Haushaltsdebatte.

Bad Langensalza. Diskussion des Haushalts in Bad Langensalza. Stadt plant zweiten Terrainkurweg am Sülzenberg.

Die Debatte um den Haushalt 2021 geht im Bad Langensalzaer Stadtrat in die finale Phase. Der Hauptausschuss berät am Mittwoch ab 18 Uhr im Kultur- und Kongresszentrum über den Entwurf für den Etat, den der Stadtrat am 4. März beschließen soll. Bei dessen bisheriger Vorstellung während dreier Videokonferenzen gab es vereinzelt Diskussionen – etwa zu einem Friedhofskonzept und zu Spielplätzen.