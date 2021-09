Kraniche brüten im Hainich

Hainich. Erstmals wurde Nachwuchs der großen Vögel im Nationalpark Hainich geboren.

Zum ersten Mal hat der Kranich, einer der größten einheimischen Vögel, im Hainich erfolgreich gebrütet. Bereits im vergangenen Jahr gab es laut einer Mitteilung der Nationalparkverwaltung einen Brutversuch, der aber erfolglos blieb. Dieses Jahr hätte das Kranichpaar erfolgreich gebrütet und zwei Jungvögel großgezogen. Dieser Nachwuchs sei nicht nur im Nationalpark, sondern auch im gleichnamigen Natura 2000-Gebiet Hainich eine Premiere. Die in lebenslanger Ehe monogam lebenden Vögel haben ihr Hauptvorkommen in Deutschland in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Nachdem die Bestände europaweit stark zurückgingen, habe der Kranich in den letzten Jahrzehnten wieder zugenommen. Deutschlandweit wird der Brutbestand auf etwa 11.000 Paare geschätzt, so die Mitteilung.

In Thüringen gebe es bisher nur wenige brütende Paare. „Daher freuen wir uns umso mehr. Es dürfte sich um das westlichste Brutvorkommen des Kranichs in Thüringen handeln“, so Nationalparkleiter Manfred Großmann. Und weiter: „Wir werden auch im nächsten Jahr die Brutsituation des Kranichs im Nationalpark überwachen und sind gespannt, ob das Paar wieder seinen Weg in den Hainich findet.“