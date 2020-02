Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kreativität am Herd und auf Zeichenpapier

Das Feuer flackert im Kaminofen, der Raum ist erfüllt vom Duft nach deftig geschmortem Kohl. Am Herd in der Küche steht Petra Schneider an diesem Dienstagvormittag vor den beiden Töpfen in einer kleinen Dunstwolke. Es ist erst zehn Uhr aber schon vor einer Stunde hat die 53-Jährige mit den Vorbereitungen für das Mittagessen begonnen. Schmorkraut mit Sojahack steht heute auf der Speisekarte im Biocafé. Ausschließlich vegetarisch ist der Mittagsimbiss, den Petra Schneider nun seit mittlerweile zehn Jahren von Montag bis Freitag in ihrem Laden in der Mühlhäuser Ratsstraße anbietet – bis auf eine Ausnahme. Einmal im Jahr, am 1. April, ist Fleischtag. Aber auch dann komme nur Bio, meist vom Gut Sambach, auf den Tisch, verrät Petra Schneider.

Im Winter lodert im Kamin ein Feuer. Foto: Alexander Volkmann Mit den Bioprodukten ist das so eine Sache hier, rund um Mühlhausen. Damit sie die Lebensmittel auch in der ausreichenden Menge bekommt, die sie für ihr Mittagsangebot braucht, muss Petra Schneider einige zusätzliche Wege in Kauf nehmen. „Das ist wie bei Jäger und Sammler“, sagt sie. „Wenn ich unterwegs bin, ist der Speiseplan immer im Hinterkopf präsent.“ Gekocht wird meistens, was gerade Saison hat. Etwa einhundert feste Rezepte werden in Variationen angeboten, gelegentlich etwas neues. Vor sechs Jahren erschien das erste Bio-Kochbuch mit ersten Rezepten zum Nachkochen und mit Zeichnungen von Petra Schneider. Denn eigentlich gehört dem Malen die ganze Leidenschaft der gebürtigen Bollstedterin. „Ich habe schon als Kind gezeichnet.“ Idee einer grünen Stadtkantine mit Garten Zu DDR-Zeiten lernte sie Erzieherin, war nach der Wende in der Restaurierung tätig, dann zog sie der Liebe wegen ins sogenannte Künstlerdorf Friedrichsrode im Kyffhäuserkreis. Dort eröffnete sie eine Galerie und ein Café – neben dem Job am Kunsthof. Als die Mittel dafür gestrichen wurden, begann die Suche nach etwas Neuem. Allein mit der Galerie, ahnte sie, würde sie sich und die Familie nicht über Wasser halten können. „Ich hatte die Idee einer grünen Stadtkantine“, sagt Petra Schneider. Arbeitslose und Ehrenamtliche sollten zusammenkommen, um Gäste zu verköstigen, vielleicht noch ein kleiner Stadtgarten, in dem man die Zutaten hätte anbauen können. Mehrfach stellte sie die Idee in Städten vor. Das Interesse bei Projektträgern war verhalten. So fiel der Entschluss zur Selbstständigkeit. Das Haus in der Mühlhäuser Ratsstraße war frei aber in einem ziemlich schlechten Zustand. Anfang 2010, den Winter über, wurden die Räume saniert und eingerichtet. Ein bisschen von der ursprünglichen Idee ist in ihrem Café unter gekommen, einen Garten gibt es auch. Vor zehn Jahren, am 10. März 2010, eröffnete das Biocafé mit dem bis heute gültigen Zusatz „Kunst und Kram“. „Eigentlich sollte der Imbiss nur nebenbei laufen“, sagt Petra Schneider. Heute ist er zum Hauptgeschäft geworden. Zwischen zehn und 40 Gäste kommen täglich. Planbar sei das nie so richtig. Manchmal ist mittags um halb eins schon alles weg, manchmal hat sie abends noch ein paar Portionen übrig. Doch weggeworfen wird selten etwas. Man könne die Reste ja gut portioniert einfrieren, dann habe man zuhause noch etwas davon. Eine Künstlerin, die den Kochlöffel schwingt Was die Künstlerin mit dem Kochlöffel oder eher Köchin mit dem Zeichenstift selbst gerne essen mag: Spaghetti mit kandierten Rüben, wahlweise auch Rote-Beete-Lasagne. Nicht nur nach einer Woche fasten, die sie gerade hinter sich habe, sei das ein Genuss. Kunst, vor allem die Malerei, ist die Leidenschaft von Petra Schneider. Foto: Alexander Volkmann Immer montags wird das Auto von Petra Schneider zu Eselkarre, wie sie sagt. Neben dem Holz für den Kaminofen bringt sie die Lebensmittel für die Woche mit. Ach ja, Kuchen gebacken wird, wie es sich für ein Café gehört, natürlich auch mehrmals pro Woche frisch – ebenfalls alles Bio. Und auch eine vegane Hochzeitstorte gab es schon. Vor etwa zwölf Jahren habe sie Zeit gefunden, sich mit dem Thema Ernährung und Produktion von Lebensmitteln zu beschäftigten. Die konsequente Umstellung folgte umgehend. Mit ihrem Angebot bedient Petra Schneider eine Nische. Das Geschäft habe sich gut entwickelt, man könne jedenfalls davon leben. Das unternehmerische Risiko sei aber allgegenwärtig. „Ich habe gelernt, dass ich das stemmen kann“, sagt Petra Schneider, „ohne meine Stammkundschaft hätte ich aber keine Chance.“ Zum Café-Geburtstag gibt es eine Woche lang ein Programm: Dienstag, 10. März: Geburtstagsfeier mit Torte und zur Mittagszeit spielt die Hausband „HaHeHo“ Mittwoch, 11. März: „Männerkochen“ – der ayurvedische Koch Alexander Görmar gestaltet das Mittagessen und ist für interessierte Fragen offen, es gibt Mittagsmusik mit den Stammkunden und Musikern Renè Schlothauer und Albert Sadebeck Donnerstag, 12. März: das Mittagsangebot wird ergänzt durch einen eriträisch-persischen Imbiss, den jugendliche Flüchtlinge anbieten, außerdem gibt es ein Bastelangebot mit Filz und Wolle Freitag, 13. März: Gemüseschnitzer Arthur Felgner aus Weißenfels ist den ganzen Tag mit seiner Schnitzkunst zu Gast, Gäste dürfen sich selbst darin versuchen (um Anmeldung wird gebeten), mittags gibt es eine Käse- und Salattheke, zum Abschluss des Tages eine Whisky-Verkostung Weitere Infos und das Programm online unter: