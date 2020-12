Beim symbolischen Spatenstich für neue Frieda-Brücke packten Ortsbürgermeister Karl-Josef Hardegen (von links), Landrat Harald Zanker, Frank Predatsch (Baufirma), Bürgermeister Andreas Henning, und Planer Sven Müller mit an.

Kreis baut Brücke über die Frieda in Lengenfeld unterm Stein

Der Bau einer neuen Brücke über die Frieda in Lengenfeld unterm Stein gehört zu den größten Straßenbauprojekten des Unstrut-Hainich-Kreises in diesem Jahr. Weil die bisherige Brücke an der Kreisstraße Richtung Hildebrandshausen sanierungsbedürftig und die Straße zu schmal ist, hat sich der Landkreis für einen Neubau entschieden. Ein gutes halbes Jahr ist als Bauzeit eingeplant.