Kreistag fasst Beschluss gegen Endlager im Unstrut-Hainich-Kreis

Für den Müll aus deutschen Atomkraftwerken wird per Auswahlverfahren bis 2031 ein Endlager-Standort gesucht. Der Unstrut-Hainich-Kreistag lehnt bereits jetzt ab, dafür in Fra zu kommen.

Unstrut-Hainich-Kreis. Fraktionen im Unstrut-Hainich-Kreis beziehen Stellung im Verfahren zur Suche nach einer Atommüll-Deponie

Der Unstrut-Hainich-Kreis „ist für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle nicht in Betracht zu ziehen“. Diesen Standpunkt soll der Landrat gegenüber dem Freistaat und dem Bund deutlich machen. Den Auftrag dazu erteilte der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung mit großer Mehrheit. CDU, SPD und Linke hatten gemeinsam den Antrag dazu gestellt. Jonas Urbach (CDU) begründete dies damit, dass der Kreis infrastrukturell ohnehin benachteiligt und schon mit dem Erbe des Kalibergbaus in Form der Abraumhalde Menteroda belastet sei. Jörg Kubitzki (Linke) verwies auf den Tourismus, der unter einem Atomendlager leiden würde. Man solle mit dem Beschluss ein Zeichen setzen.

Die Grünen stimmten gegen den Antrag. Edgar Schlegel und Tino Gaßmann begründeten dies damit, dass bis 2031 ein wissenschaftliches Vorauswahl-Verfahren kaufe, mit vielen möglichen Standorten bundesweit. Das mehrstufige Verfahren, dem SPD und CDU im Bund zugestimmt hätten, sei sehr transparent, ergebnisoffen und beteilige die Öffentlichkeit. Es sei nicht sinnvoll, mit solchen Anträgen jetzt Unruhe auszulösen oder zu suggerieren, man könne so ein Lager einfach per Ablehnung im Kreistag verhindern.