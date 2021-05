Leerstehende Schaufenster für Kunstausstellung in Mühlhausen gesucht

In der Mühlhäuser Innenstadt möchte der Verein „Zurück in die Mitte“ die leerstehenden Schaufenster mit Kunstwerken füllen. In der Ratsstraße zeigen Jan Riemann (von links), Anja Czeromin, Sonja Suss mit ihrem Hund Emmi und Mario Götting, wie es aussehen kann.