Landratsamt Unstrut-Hainich liefert weniger Zahlen

Das Landratsamt schränkt seine Öffentlichkeitsarbeit zu den Corona-Zahlen ein. Seit Dienstag, 24. November, begrenzt das Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis die tägliche Meldung auf die aktuelle Zahl der Infizierten und auf die 7-Tage-Inzidenz und klärt damit die Frage: Wie viele Infektionen wurden, bezogen auf 100.000 Einwohner, in diesem Zeitraum nachgewiesen? Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Die aktuellen Ereignisse verweisen laut Landrat Harald Zanker (SPD) „geradezu seismographisch auf die Gefahr der Manipulation und des Missbrauchs seriös erhobener Daten und Fakten von Covid 19 durch verschiedenste Gruppen und Gruppierungen.“ Immer wieder sei – auch auf Internetseiten des Landratsamtes – beleidigt worden, seien die Zahlen infrage gestellt worden.

Die verbalen Auseinandersetzungen und Anfeindungen in den sozialen Netzwerken sowie im direkten Kontakt mit den Mitarbeitenden der Kreisverwaltung an den Hotlines würden dies bestätigen. „Es besteht zweifelsohne ein legitimes Interesse der Öffentlichkeit an den Infektionszahlen. Diesem kommt das Landratsamt mit der täglichen Meldung aller statistischen Parameter an die entsprechenden übergeordneten Behörden und fachlichen Institutionen nach“, so Zanker.

Robert-Koch-Institut: 44 nachgewiesene Infektionen am Montag

Auch wolle man dem „teils massiven Druck nach Veröffentlichung tagesaktueller Zahlen, auf einzelne Gemeinden bezogen, nicht nachgeben“. Zanker meint: „Ein Hinweis auf die Fallhäufigkeit einzelner Orte könnte eine falsche Sicherheit vermitteln. Die Möglichkeit, sich zu infizierten, steht nicht zwingend im Zusammenhang mit dem örtlichen Umfeld.“ Ein Übertragungsrisiko bestehe praktisch überall.

Nach Informationen aus dem Robert-Koch-Institut waren am Dienstagmorgen 196 Menschen mit dem Virus infiziert; allein am Montag wurden 44 Infektionen nachgewiesen.

Bis Ende der Woche werden die Ergebnisse der Tests aus drei Altenheimen in Mühlhausen, Am neuen Ufer, in Kloster Zella und im Awo-Heim Bad Langensalza vorliegen. Dort hatte es am Wochenende und am Montag Corona-Ausbrüche gegeben.