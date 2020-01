Landwirtschaft Körner eröffnet Lebensmittelmarkt

Der Lebensmittelmarkt in Körner öffnete am Freitagmorgen erstmals unter dem neuen Namen Körner-Kauf seine Türen für die Besucher. Weit über hundert Gäste besuchten die feierliche Eröffnung. Vor knapp sechs Monaten hat die Landwirtschaft Körner das gesamte Areal des ehemaligen Einkaufszentrums Nottertal gekauft. Seit Anfang Januar wurde umgebaut und modernisiert, sagte Landwirtschaftsvorstand Rüdiger Meyer. Katrin Vogler vom Landratsamt übergab zu diesem Anlass die Plakette Kinder-Notinsel an Bürgermeister Matthias Niebuhr und Rüdiger Meyer.