Lehrer und Schüler der Berufsschule im Unstrut-Hainich-Kreis getestet

Unstrut-Hainich-Kreis. Erste Lehrer und Schüler des Berufsschulcampus Unstrut-Hainich sind am vergangenen Mittwoch auf freiwilliger Basis auf das Coronavirus getestet worden. Wie eine Sprecherin der Berufsschule mitteilte, wurde zwischen 8 und 12 Uhr an drei Stationen im Audimax der Schule in Görmar getestet.

160 Testergebnisse seien negativ ausgefallen. Für den Einsatz und den reibungslosen Ablauf bedankte sich Schulleiter Jens Ritter. Unter den Beteiligten war auch der Mühlhäuser Alexander Wettig, der laut Sprecherin nicht nur beim Testen half, sondern die Tests auch von der Kassenärztlichen Vereinigung in Weimar geholt hatte.

Ein Termin für weitere Tests sei für den 2. Februar vorgesehen, wieder im Audimax des Berufsschulcampus Unstrut-Hainich. red