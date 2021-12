Ein Jahr lang war Autor und Journalist Frank Quilitzsch unterwegs mit Thüringer Förstern und Baumforschern in den Thüringer Revieren.

Lesung in Mühlhausen: Wie es um den Wald bestellt ist

Mühlhausen. Journalist Frank Quilitzsch wird am Mittwoch zu einer Lesung in Mühlhausen erwartet.

Innerhalb der Reihe „C. Strecker präsentiert…“ wird am Mittwoch, 8. Dezember, ab 19 Uhr, Frank Quilitzsch mit seinem aktuellen Buch „Wilhelm, wie sieht der Wald wieder aus“ zu Gast in der Stadtbibliothek sein. Der Journalist, lange Jahre Redakteur unserer Zeitung, für die er weiter eine Kolumne schreibt, kommt in Begleitung eines Försters zu Lesung und Gespräch.

Quilitzsch wollte genau wissen, wie es um die Thüringer Wälder bestellt ist und war ein Jahr lang mit Förstern und Baumforschern unterwegs, traf dabei viele interessante Menschen, die alle auf verschiedenste Weise mit den Thüringer Wäldern zu tun haben.

TLZ-Newsletter für die Region Unstrut-Hainich Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Karten gibt es für 12 Euro in der Buchhandlung, Telefon: 03601/ 40 55 60.