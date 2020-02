Lesungen gegen die Frühjahrsmüdigkeit

In Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung wird in der Stadtbibliothek am 26. Februar eine hochkarätige Lesung stattfinden, zu der kein Geringerer als der im Ural geborene Schriftsteller Eugen Ruge sein aktuelles Buch „Metropol“ vorstellen wird. Nachdem sein Geschichte „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ international erfolgreich war, kehrt Ruge zurück zur Geschichte seiner Familie und präsentiert einen brillanten zeitgeschichtlichen Roman, in dem er drei Menschen auf dem schmalen Grat zwischen Überzeugung und Wissen, Loyalität und Gehorsam, Verdächtigung und Verrat begleitet und eine der dramatischsten Erzählungen des deutschen Kommunismus im 20. Jahrhundert schuf.

Am 5. März wird Kathrin Ähnlich aus ihrem Buch „Wie Frau Krause die DDR erfand“ lesen, in dem es darum geht, dass Isabella Krause zehn Ostdeutsche finden soll, die für eine Fernsehserie aus ihrem Leben erzählen. Der in der DDR Aufgewachsenen sollte das nicht schwer fallen. Sie kehrt an die Orte ihrer Kindheit zurück und findet Menschen, die sie für DDR-repräsentativ hält: die Traktoristin, den Stahlwerker, oder den einstigen Staatsschauspieler. Die Landeszentrale für politische Bildung ist außerdem involviert in die Lesung mit Hans Henning Petzke, der aus „Heimatwirr“ lesen wird. Der Autor lässt das autobiografische Moment in den Vordergrund treten, das sich mit dem Leben der anderen Charaktere verbindet – von kommunistischen Tätern und Opfern aus Ungarn und der untergegangenen DDR, von Spitzeln und Bespitzelten, von Angepassten und Unangepassten.

Am 16. März wird Maria Bachmann in der Buchhandlung C. Strecker bei der Marienkirche ihr kürzlich erschienenes Buch – die aktualisierte Neuauflage von „Panikrocker küsst man nicht“ – präsentieren und die Leser daran teilhaben lassen, wie sie Mitte der 1980er Jahre dem rebellischen, wilden und kompromisslosen Charme des Panikrockers Lindenberg erliegt. Die Interessierten erwartet eine leidenschaftliche Geschichte um schöne und auch schmerzliche Erfahrungen der lebenshungrigen Maria Bachmann, die sich später als Schauspielerin und Autorin einen Namen machte. Für die musikalische Untermalung sorgt der Gitarrist Herbert Hofmann.

Die Lesungen im Überblick:

26. Februar: Eugen Ruge „Metropol“, Stadtbibliothek Mühlhausen, Beginn 19.30 Uhr, Eintritt: 12 Euro

5. März: Autorenlesung, Kathrin Ähnlich „Wie Frau Krause die DDR erfand“, Buchhandlung C. Strecker, Beginn 19.30 Uhr, Eintritt: 12 Euro

11. März: Autorenlesung Hans Henning Petzke „Heimatwirr“, Stadtbibliothek Mühlhausen, Beginn 19.30 Uhr, Eintritt frei

16. März: Maria Bachmann „Panikrocker küsst man nicht“, mit dem Gitarristen Herbert Hofmann, Buchhandlung C. Strecker, Beginn 19.30 Uhr, Eintritt: 18 Euro

Karten gibt es in der Buchhandlung oder unter Telefon: 03601/405560