„Letztendlich ging es uns um Freiheit“

Bad Langensalza 30 Jahre Wende Die Leipziger Montagsdemos stehen in den Geschichtsbüchern. Doch auch in Bad Langensalza regt sich im Herbst 1989 Widerstand

Es begann im Zwiegespräch, mit Unterhaltungen in kleinen Gruppen. Es rumorte im Land, das blieb auch den Menschen in Bad Langensalza 1989 nicht verborgen. In Leipzig, Dresden, Rostock und anderen Städten gingen die Menschen gegen das DDR-Regime auf die Straße. „Diese Stimmung hat sich wie ein unterirdischer Fluss fortgesetzt. Auf Arbeit haben wir uns ausgetauscht. Viele waren unzufrieden“, erinnert sich Rolf Matthäs.