Mühlhausen. Der Mühlhäuser Lions-Club um Präsident Christian Salwik (vierter von rechts), übergab in dieser Woche 5000 Euro an verschiedene Fördervereine der Stadt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lions-Club Mühlhausen spendet 5000 Euro an Fördervereine

Der Mühlhäuser Lions-Club um Präsident Christian Salwik (vierter von rechts), übergab in dieser Woche 5000 Euro an verschiedene Fördervereine der Stadt. So gehen 2000 Euro an die Mühlhäuser Diakonie und 1500 Euro an das 3-K Theater. Die Musikschule Johann Sebastian Bach erhielt 1000 Euro, die Jugendkunstschule 500 Euro. Das Geld stamme laut Präsident Salwik aus einer Spendenaktion. Durch die Corona-Pandemie habe man Frühlingsball der Lions absagen müssen, die Mitglieder seien dennoch bereit gewesen, ordentlich zu spenden. Gut 3000 Euro seien so zusammengekommen, der Clubvorstand habe sich dazu entschieden noch einmal 2000 Euro draufzulegen.