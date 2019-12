Märchentag für fünf Kindergärten der Region

Das Theaterstück „Mutsel, das Sockenmonster“ zeigte der Gothaer Verein „Art der Stadt“ am Montag in der VR-Bank Westthüringen am Mühlhäuser Obermarkt. Geladen waren fünf Kindergärten der Region. „Das ist der Startschuss für unsere Märchentage. Auch in Bad Langensalza und Gotha wird es noch eine Aufführung geben. Die Theaterspieler präsentieren ein witziges Kinderstück über Freundschaft, Gemeinsamkeit und die dafür notwendige Kompromissbereitschaft“, erläutert Katharina Stiefel von der Marketingabteilung der Bank.