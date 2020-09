Maler und Bürgermeister lotsen durch Mühlhausen

In Mühlhausen endete am Freitag die kleine Reihe „Musik am Mittag in St. Marien“. Das Konzept, entwickelt vom Kulturamt der Stadt: Figuren aus der Stadtgeschichte erzählen aus ihrem Leben, lotsen dabei Besucher über den Grünmarkt und anschließend in die Marienkirche, wo Stadtorganist Danny Ph. Wilke auf der Sauerorgel Bach-Musik spielt. Zum Finale am Freitag präsentierten sich der Mühlhäuser Maler Carl Gottfried Pfannschmidt, alias Peter Wagner (links), und der ehemalige Bürgermeister der Stadt, Carl Theodor Gier, gespielt von Diana Floetenmeyer, ihren Gästen. Die beiden Darsteller kommen von der Theaterwerkstatt 3K.