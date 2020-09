Bad Langensalza. Das Brustkrebs-Früherkennungsprogramm „Mammographie-Screening“ wird am Mittwoch, 7. Oktober, in Bad Langensalza in der Innenstadt präsentiert.

Das Brustkrebs-Früherkennungsprogramm „Mammographie-Screening“ wird am Mittwoch, 7. Oktober, in Bad Langensalza in der Innenstadt präsentiert. An einem Infostand sollen Fragen dazu beantwortet werden, heißt es in der Mitteilung.

Anlass sei, dass der Oktober Brustkrebsmonat sei. Denn Brustkrebs sei in Deutschland die häufigste Krebsart bei Frauen, die meisten erkranken nach dem 50. Lebensjahr. Mindestens jede zehnte Frau sei betroffen.