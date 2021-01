Mein Moment 2020: Der Sprung in die Selbstständigkeit in Mühlhausen

Erik Schmidt (31) und Peeya noot Damm (28) aus Mühlhausen über ihren entscheidenden Moment im vergangenen Jahr:

"Gemeinsam haben meine Freundin Peeya und ich in diesem Jahr den Entschluss gefasst, ein Thaimassage-Studio zu eröffnen. Peeya lebt seit über sieben Jahren in Deutschland und hat bereits in ihrer Heimat als Masseurin gearbeitet. Ich würde sagen, dass dies unser Moment war. Einiges an Arbeit steckt in unserem Projekt. Die Räume in der Mühlhäuser Ziegelstraße haben wir zusammen hergerichtet. Ein neuer Fußboden wurde verlegt und alle Räume renoviert. Die thailändischen Möbel gemeinsam mit der Ausstattung sorgen für ein tolles Flair. Sobald die Beschränkungen es zulassen, werden wir unser Massagestudio öffnen."