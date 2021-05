Millionen für Städtebau im Unstrut-Hainich-Kreis

In Mühlhausen wurden durch die Städtebauförderung schon viele Projekte realisiert. Christoph Reimann ist der Fachbereichsleiter Stadtentwicklung und Bauordnung in der Kreisstadt.

Unstrut-Hainich-Kreis. Über 100 Millionen Euro sind in den vergangenen Jahren in städtebauliche Projekte in der Region geflossen.

In diesem Jahr feiert die staatliche Städtebauförderung ihren 50. Geburtstag. Etwa 50 Prozent der bisher ausgereichten Bundesmittel sind in den ländlichen Raum geflossen – auch in den Unstrut-Hainich-Kreis. Wie es in einer Mitteilung des Bundestagsabgeordneten Christian Hirte (CDU) heißt, seien in den Jahren 2017 bis 2020 im Wartburgkreis, der Stadt Eisenach und dem Unstrut-Hainich-Kreis 113,9 Millionen Euro für städtebauliche Projekte ausgereicht worden.

Die Landesregierung sei dazu aufgerufen, auch ihren Beitrag zu leisten. Durch den Bund werden 50 Prozent der Kosten gedeckt, einen weiteren Anteil stellt das jeweilige Bundesland zur Verfügung. Die restlichen Kosten tragen die Kommunen selbst.