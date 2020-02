Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit dem Intercity-Express nach Mühlhausen

In den Mühlhäuser Ratskeller ist schon jetzt der Frühling mit all seine Farben eingezogen. Mit der Ausstellung „Gesehen – innen und außen“ wollen Ute Seitler-Stedeler und Christine Herbold-Ohmes einen Einblick in ihr Gefühlsleben und ihr Schaffen geben. Beide Frauen sind im Göttinger Atelierhaus zu Hause und stellen das erste Mal in Mühlhausen aus. Eine Beziehung zur Stadt hat Christine Herbold-Ohmes bereits: Ihr Schwester lebt hier. Leider konnte eine andere Mühlhäuser Beziehung die Laudatio nicht halten – der gebürtige Mühlhäuser Künstler Manfred Pilz musste schweren Herzens aus privaten Gründen absagen.

Die beiden Frauen haben mehr als 20 Werke mit nach Mühlhausen gebracht – jedes einzelne hat eine Geschichte. Schon am Eingang empfängt ein flotter ICE die Betrachter. Dann geht es farbenfroh weiter – mit Kunstwerken auf Holz, Leinen, Papier. „Meine Augen sind für mich das Fenster zu einer farbigen Welt“, sagt Ute Seitler-Stedeler. Schon als Kind hatte sie Freude daran, das für sie spannende Farben- und Formenspiel mit geschlossenen Augen wahrzunehmen. Ihre erste Leinwand sei die der geschlossenen Augenlider gewesen, wo Lichtwellen Farbspiele projizieren. Farbkontraste wie Rot-Grün, Blau-Orange oder Gelb-Violett sind für sie ein Fest, weil „sich die Farben hier selbst feiern“. In Mühlhausen zeigt sie Bilder mit Farb- und Formharmonien sowie gegensätzliche Elemente. Ihre Themen schöpfe sie auch aus der Musik, dem Ausdruckstanz und aus Erlebnissen. Mit Tusche und Gouache hat sie ihre Emotionen auf Leinen und Holz verarbeitet und auch mit ihnen experimentiert. Daraus entsteht Neues, Unerwartetes und Überraschendes aber für den Betrachter voller Harmonie. Die gebürtige Baden-Badenerin ist immer dann glücklich, wenn das Werk „aus sich selbst zu ihr“ spricht . Das passt sehr gut zu ihrer Tätigkeit als Physio- und Kunsttherapeutin. Mit ihr zu sprechen macht zusätzlich Freude. Künstlerkollegin Christine Herbold-Ohmes sagt, „voll Überraschungen bunt und farbenfroh ist die Natur auch anderswo“. Diese Reiselust ist auch in ihren Bildern zu erkennen. Sie sammelt alles an Eindrücken, was man auf Reisen aufsaugen kann. Diese Erinnerungsstücke wie Hölzer, Erden, Pflanzenteile und Steine sind Teile der botanischen Vielfalt. Lichtstimmungen mit Farbschattierungen, harten Kanten und Kontrasten sind wichtiger Teil ihrer Arbeiten. Die gebürtige Hildesheimerin spielt gern mit dem, was ihr die Natur bietet; für eine Förster-Tochter nicht verwunderlich. Ihre Bilder zeigt Gemüse auf dem Küchentisch oder ein Stück Wurzel. Die Spielkiste Natur ist immer noch ihr Verbündeter und zugleich eine schöpferische Tankstelle. Die Kunsttherapeutin will auch sagen, dass „der Schatz Natur, der uns im Kleinen wie im Großen zur Verfügung steht, mehr zu achten und wieder stärker ins Bewusstsein“ geholt werden muss. Die mittlerweile in Göttingen beheimatete Malerin ist nach eigenen Angaben auch ein bisschen in die Menschen in Mühlhausen verliebt. Deren Offenheit und Freundlichkeit mache sie einfach froh. Ihre Arbeiten waren bereits im Leinefelder Wasserturm zu sehen Bis Ostern kann man sich im Mühlhäuser Ratskeller Denkanstöße holen und sich inspirieren lassen.