Mühlhausen. Die Volkshochschule bietet in Mühlhausen Training mit Yoga, Aerobic, Karate und Tanz. Kurs beginnt am 16. März.

Mit Kurs fit in den Frühling

„Fit in den Frühling“ heißt der Kurs der Volkshochschule, der am 16. März in Mühlhausen beginnt. Das Training umfasst laut Mitteilung eine Mischung aus Yoga, Aerobic, Karate und Tanz.

Immer montags findet der Kurs von 19.00 bis 20.30 Uhr im Sportraum der Volkshochschule in der Meißnersgasse 1b statt. So starte man mit voller Bewegung in eine neue Woche.

Mehr Informationen gibt es online unter vhs-uh.de oder im Programmheft und in der Volkshochschule.