Mit Plumpsklo und falscher Pechnase

Bad Langensalza. in den Turm geschaut (18): Das Klagetor von Bad Langensalza

Der wohl auffälligste Turm in Bad Langensalzas Stadtmauer ist das zwischen 1370 und 1380 erbaute Klagetor. Das gut 35 Meter hohe Gemäuer hat als einziges eine Tordurchfahrt – landesweit eine Seltenheit –, zudem ein kirchenartiges Pyramidendach und eine überdachte Holztreppe, die auf den Wehrgang führt und ins Turminnere. Die Eingangstür ist niedrig und von Efeu umrankt. So sieht eine Dornröschen-Szenerie aus.

Klagetor in Bad Langensalza Foto: Daniel Volkmann

Das Klagetor gehört zu den Stadtmauertürmen, die kulturell genutzt werden könnten, etwa als Ausstellungsort. Denn im Inneren wurde bei der Sanierung ab 1998 eine umlaufende Galerie eingebaut, die sich über zwei Emporen hochzieht bis zur Unterkonstruktion des Dachs.

„Hier gab es vor Jahren Ausstellungen, die unter anderem der Kulturverein Stadtmauerturm gestaltet hat, zum Beispiel zur jüdischen Geschichte der Stadt, zum Mittelalterstadtfest oder zum Bootscamp in Mirow“, weiß Mary Fischer. Die Stadtführerin gewährt wie ihre Kolleginnen bei besonderen Rundgängen Einlass in den Turm.

Eine Attraktion dort ist das enge Plumpsklo an der Nordseite. Fäkalien fielen hier nieder vor die Stadtmauer, wo einst ein wassergefüllter Graben mögliche Angreifer abhielt.

Nun steht das im März 1999 wieder eingeweihte, sanierte Klagetor seit längerem leer. Der Strom ist abgestellt und wegen Corona gibt es auch keine Besuche von Gästeführerinnen mehr. Der Zahn der Zeit in Form von Staub, Taubendreck, Graffiti und wucherndem Kraut ist an mancher Stelle abzulesen.

Zimmerermeister schildert in Buch seine Erinnerungen an Sanierung

Noch eine Besonderheit ist, dass es zum Tor ein eigenes Buch gibt. Darin schildert der Ufhovener Zimmerermeister Silvio Hellmundt detailliert, wie er das Gebäude Ende der 90er-Jahre mit sanierte. Naturgemäß birgt so ein Gemäuer viele Geschichten. Allein der Name – wo kommt er her? „Es gibt dazu drei Deutungen“, weiß Mary Fischer.

Ein bisschen wie Dornröschen: Gästeführerin Mary Fischer an der efeuumrankten Eingangstür. Foto: Daniel Volkmann

Der Weg aus der Stadt führte einst zu einer Nikolauskapelle bei Merxleben. Die „Klausenkapelle“ könnte den Begriff Klausentor geprägt haben, der sich sprachlich zum Klauen-, Clawen- und endlich zum Klagetor entwickelte. Die zweite, weit weniger belegte Deutung: Der nahe Jüdenhügel vor der Stadtmauer, einst möglicher Friedhof der Juden, könnte zu Klagezügen Trauernder aus der Jüdengasse durch das Tor geführt haben.

Und drittens die eher anekdotische Variante: Wenn die „Bierglocke“ der Marktkirche ab 1540 das tägliche Ende des Ausschanks einläutete, wurden umgehend die Stadttore geschlossen – und mancher musste unfreiwillig und durstig grummelnd draußen bleiben.

Einen Schacht unterm Dach an der Außenseite des Tors hielten viele für eine „Pechnase“, aus der heißer Teer auf mögliche Angreifer geschüttet worden sei, sagt Mary Fischer. Das sei allerdings falsch: Vielmehr wurde über Seile aus der Öffnung heraus einst die hölzerne Tür hochgezogen und herabgelassen, die das Tor versperrte. Die Führungssteine, in die sie glitt, sind deutlich zu sehen. Ein Pechloch gibt es gleichwohl: Es sitzt mitten in der Decke der Tordurchfahrt.

Als Silvio Hellmundt und weitere Handwerker die Sanierung begannen, war das Klagetor in schlechtem Zustand. Die Turmhaube musste abgenommen werden, was spektakuläre Bilder hervorrief. Arbeiten am Baugrund – er hatte für die zunehmende Schieflage des Turms gesorgt – förderten zudem einen alten Mühlstromgraben zutage und den sogenannten Brautbrunnen.

Die uralt anmutende hölzerne Außentreppe baute Hellmundt neu. Schon 1798 war der alte, steinerne Umgang abgetragen worden. Im August 1998 kam die Turmhaube wieder drauf. Im Knopf birgt sie Dokumente von 1680, 1838, 1903 und nun auch aus dem Sanierungsjahr.

Die Bad Langensalzaer Stadtmauer

Die heutige Altstadt von Bad Langensalza war einst durch eine weitläufige Stadtmauer geschützt. Trotz vieler Abrisse im Laufe der Jahrhunderte sind bis heute noch weite Teile der Befestigung erhalten. Von den ehemals mehr als 30 Türmen können heute noch 16 und ein Gartenhäuschen auf der Mauer betrachtet werden.

Im Jahr 1212 erhob Kaiser Otto IV. die Dryburg mit der umgebenden Siedlung Salza zur Stadt. Mit diesem Status einher ging das Recht der Stadtbewohner zum Bau einer schützenden Befestigung – der Stafdtmauer.

Die Grafik zeigt, an welchem Punkt der Stadtmauer sich der Rundgang befindet. Foto: Andreas Wetzel

Der erste Stadtmauerring mit etwa 1,5 Kilometern Länge umschloss die Altstadt, was etwa dem Areal zwischen Erfurter Tor, Mauergasse, Lindenbühl/Herrenstraße, Bornklagengasse, Wiebeckplatz, unterer Mühlhäuser Straße, Dryburg, Jüdengasse, Kurpromenade und Erfurter Straße entspricht.

Mit dem Bau des zweiten Stadtmauerrings wurde im Jahr 1356 begonnen. Die Übergänge zwischen den beiden Ringen bildeten ein nicht mehr erhaltener Rundturm neben dem Butterturm sowie der Tellerturm an der Kurpromenade.

Quelle: Gisela Münch: Die mittelalterliche Stadtbefestigung von Bad Langensalza, Verlag Rockstuhl