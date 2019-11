Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mitmachtheater bei Bibliotheksfest in Mühlhausen

Einmal im Jahr öffnet die Mühlhäuser Stadtbibliothek in der Jakobikirche ihre Türen zum Bibliotheksfest, so auch am Samstag wieder. „Damit können wir auch Menschen erreichen, die sonst eher selten zu einem Buch greifen“, meint die stellvertretende Leiterin Dagmar Klein. Denn an diesem Tag wird ein buntes Programm geboten, das sich nicht nur um Bücher dreht. So durften sich beim Mitmachtheater „Kick“ die kleinen Gäste als Schauspieler üben. Derzeit hat die Bibliothek 7000 eingetragene Leser. Etwa 35.000 Besucher nehmen jedes Jahr an den unterschiedlichsten Veranstaltungen teil. Am Samstag gab es auch einige Neuanmeldungen. Seit 1995 wird das Bibliotheksfest gefeiert. Zum ersten Mal präsentierte sich diesmal auch der neu gegründete Freundeskreis der Stadtbibliothek.